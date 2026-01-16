Incendio Consume Tráiler Cargado con Cobre en Autopista Anillo Periférico en Apodaca, Nuevo León

Durante las primeras horas de este viernes 16 de enero, un tráiler cargado con cobre quedó reducido a cenizas luego de incendiarse en el kilómetro 47 de la Autopista Anillo Periférico, a la altura de la colonia Asturias Residencial, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El chofer del tráiler relató que estaba a punto de llegar a su destino, una empresa ubicada en el municipio de Apodaca, cuando comenzó a salir humo del área de frenado en la zona de las llantas; aparentemente las balatas se sobre calentaron, lo que habría originado el fuego que consumió la unidad.

El trailero logró bajar del vehículo antes de que iniciara el incendio. Al ver las llamas, se resguardó y llamó al número de emergencias para pedir apoyo de los cuerpos de rescate. Personal de Protección Civil de Apodaca y bomberos se movilizaron de inmediato hasta el punto para sofocar las llamas que se intensificaron rápidamente y acabaron con la carga de cobre, así como con el tráiler.

De acuerdo con el informe de las autoridades, no se registraron personas heridas por el incendio, únicamente pérdidas materiales. La vialidad en el kilómetro 47 de la Autopista Anillo Periférico se vio afectada por algunas horas mientras los cuerpos de rescate trabajaban en controlar y sofocar el incendio.

Choque provoca incendio de camiones en Salinas Victoria

Otro incendio de vehículos se registró la madrugada del jueves 15 de enero, a la altura del kilómetro 66 de la carretera libre a Nuevo Laredo, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El fuego se originó al impactarse dos unidades de carga que quedaron calcinadas debido a lo aparatoso del accidente.

El choque e incendio de los dos vehículos dejó como saldo una persona herida, que fue trasladada en helicóptero a un hospital, y provocó el cierre total de la vialidad en la carretera libre a Nuevo Laredo. La zona permaneció acordonada por varias horas mientras el personal de Protección Civil de Nuevo León trabajaba para sofocar el fuego.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH