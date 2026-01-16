Despliegan Megaoperativo para Localizar a Maestro Colombiano Desaparecido en Apodaca, Nuevo León

Autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron este viernes 16 de enero un operativo de búsqueda en el municipio de Apodaca para tratar de localizar a Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro de origen colombiano reportado como desaparecido desde el 2 de enero de 2026.

El despliegue se concentra en las inmediaciones de la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, también conocida como vía de cuota, donde se llevará a cabo un rastreo terrestre y aéreo ante reportes que indican que una persona con características similares habría sido vista en esa zona.

En el operativo participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, el grupo Jaguares, así como binomios caninos y drones para ampliar el rango de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, más de medio centenar de elementos fueron desplegados para realizar el peinado del área.

Su equipaje fue localizado en Aeropuerto de Monterrey

Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años de edad, fue visto por última vez el 2 de enero. Como parte de las investigaciones, se informó que su equipaje fue localizado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, considerado hasta ahora uno de los últimos indicios de su paradero.

El caso ha generado preocupación debido a las circunstancias previas a su desaparición, ya que trascendió que el hombre habría sido detenido por la Guardia Nacional, posteriormente liberado en el municipio de Apodaca y regresó al aeropuerto con ropa distinta, sin que desde entonces se tenga información confirmada sobre su ubicación.

Autoridades señalaron que las labores continuarán con el objetivo de localizarlo con vida y esclarecer si fue víctima de algún delito o si su desaparición se relaciona con otra situación ajena a hechos de inseguridad.

Este caso se suma a los más de seis mil reportes de personas desaparecidas en Nuevo León registrados en los últimos años.

