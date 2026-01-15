Osos Entran a Casa de Uriel Antuna, Jugador de Tigres, y se Llevan su Ropa; Así fue el Momento

El jugador se Tigres, Uriel Antuna, y su familia fueron sorprendidos por un grupo de osos negros que ingresaron a la parte frontal de su casa y se llevaron prendas que se encontraban cerca de la reja de acceso a la vivienda en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de redes sociales donde la esposa de Uriel Antuna compartió un video del momento en el que al menos cuatro osos negros pequeños aprovecharon que la reja de la casa estaba abierta para entrar y llevarse una mochila con ropa, al parecer del jugador de Tigres, pues en la grabación se escucha a la mamá de sus hijos decir:

Ay no, ya te van a sacar tus cosas

Luego de tomar la mochila con ropa, los cuatro osos cruzaron la calle y se quedaron cerca de un árbol inspeccionando el contenido de lo que se habían llevado. En otra toma, se ve a uno de los ejemplares, con un arete de identificación en la ojera, caminar de regreso a la casa de Antuna, al parecer en busca de más cosas, pero la reja ya estaba cerrada.

¿Qué dijo Antuna y su familia sobre la visita de los osos?

A pesar del peligro que representa encontrarse a un oso negro, Penélope García, la esposa de Uriel Antuna, bromeó al final del video con la situación que acababan de vivir, pues no pasó a mayores y los animales únicamente se robaron la mochila del jugador con algunas de sus pertenencias:

Los perros de mi colonia son muy raros

Por su parte, Antuna también compartió en sus redes sociales una historias sobre los osos tratando de entrar nuevamente a su casa. Cabe destacar que no es la primera vez que uno de los jugadores de Tigres se encuentra con un oso negro, algo similar le ocurrió a Ángel Correa en octubre del 2025 mientras paseaba con su familia en San Pedro Garza García.

