Hallan a Oso Negro Muerto Dentro de Fosa de Descarga en Galeana, Nuevo León

Un oso negro macho fue encontrado sin vida dentro de una fosa de descarga en terrenos que pertenecen al ejido Jesús María y Puerto de Nopalillos, en el municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León. El hallazgo lo dio a conocer Parques y Vida Silvestre de Nuevo León este viernes 2 de enero de 2026.

De manera preliminar, las autoridades informaron que este animal pudo haber ingresado de forma accidental a unas fosas de descarga de sólidos que están ubicadas en unas canaletas que conducen agua hacia un aljibe, lo que presuntamente habría derivado en su ahogamiento y muerte.

El oso se encontraba en avanzado estado de descomposición

A través de un comunicado, las autoridades de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León también informaron que, tras una primera inspección, este ejemplar de oso negro no presenta evidencias visibles de tortura ni lesiones asociadas por ataques de actividades de caza furtiva.

De acuerdo con los análisis de las autoridades, el oso hallado sin vida en el municipio de Galeana presenta un tiempo estimado de muerte superior a los ocho días, por lo que, se encontraba en un avanzado estado de descomposición cuando fue localizado en la fosa de descarga.

Cabe destacar que esta especie está enlistada en la NOM 059 de la Semarnat 2010, por lo que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se va a designar la depositaria final del cuerpo de este oso negro macho.

