Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial en Apodaca, Nuevo León; Hay Pánico entre Clientes

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró sobre la Avenida Concordia, a la altura de un centro comercial en el municipio de Apodaca, luego de que se reportara una balacera en el estacionamiento del lugar, lo que generó momentos de alarma entre clientes y empleados de los distintos negocios. De acuerdo con información confirmada por autoridades, el intercambio de disparos dejó como saldo dos personas lesionadas, una mujer de 31 años y un hombre de 41 años, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo.

Tras resultar heridos, ambos recibieron atención prehospitalaria por parte de elementos de Protección Civil, quienes posteriormente los trasladaron a un hospital cercano de la localidad para su valoración médica.

Clientes fueron resguardados

Tras escucharse las detonaciones, los clientes y empleados que se encontraban en el centro comercial fueron resguardados al interior de los negocios como medida preventiva. La situación generó tensión entre las personas que se encontraban realizando compras, mientras personal de seguridad solicitaba mantener la calma y permanecer dentro de los establecimientos. Minutos más tarde, y una vez que las autoridades consideraron que no existía riesgo inmediato, los clientes del centro comercial fueron liberados, permitiéndoles salir de manera ordenada.

En el lugar de los hechos, elementos de diversas corporaciones policiacas mantienen asegurada el área del estacionamiento del centro comercial, donde se lleva a cabo el levantamiento de evidencias. Entre los indicios localizados se encuentran casquillos percutidos, los cuales fueron encontrados sobre el estacionamiento de la Avenida Concordia, en el municipio de Apodaca.

La movilización policiaca continúa en la zona, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque armado. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el ataque.

