Lista de Colonias que Se Quedarán Sin Energía Eléctrica Durante 8 Horas en Guadalupe y Monterrey
Las CFE compartió las colonias que se quedarán sin servicio de energía eléctrica en los municipios de Guadalupe y Monterrey, por el mantenimiento en la subestación Fundidora
Son 31 colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey que se verán afectadas por los cortes de energía eléctrica programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) este fin de semana. El servicio será suspendido de manera temporal debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán en la subestación eléctrica Fundidora.
El suministro de energía eléctrica será suspendido por al menos 8 horas, de acuerdo con lo informado por la CFE a través de un comunicado emitido este 2 de enero. Se espera que con estos ajustes en la infraestructura eléctrica de un circuito de la subestación Fundidora, mejore la calidad y continuidad del servicio en dicha región. Estas son las colonias que se quedarán sin servicio:
Colonias de Guadalupe
- Centro de Guadalupe
- Colonia del Maestro
- Polanco
- Ignacio Altamirano
- Revolución
- Paraíso
- Villas de Linda Vista
- Linda Vista, Colonia Marte
- 10 de Mayo
- Jardines de Linda Vista
- Libertad
- Esmeralda
- Santa Margarita
Colonias de Monterrey
- Fontanares
- Churubusco
- Álamos Corregidora
- Arboledas
- Santa Fe
- Los Fresnos
- Acero
- Fierro
- Pablo A. de la Garza
- Fabriles
- Venustiano Carranza
- Argentina
- Nueva Madero
- Las Flores
- Buenos Aires
- Jardín Español
- Cerro de la Silla
- Agrícola Acero
¿Cuándo y a qué hora serán los cortes de energía eléctrica en Guadalupe y Monterrey?
Los cortes de energía eléctrica en las colonias ya enlistadas, de los municipios de Guadalupe y Monterrey, serán el próximo domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 00:00 horas y hasta las 08:00 horas, de acuerdo con lo informado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El servicio será suspendido para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento de la CFE mientras realizan los ajustes en la infraestructura eléctrica de un circuito de la subestación eléctrica Fundidora, trabajos que únicamente se pueden realizan con las líneas desenergizadas, de acuerdo con lo informado por la institución.
