Familia Choca contra Poste de Energía Eléctrica en San Pedro, Nuevo León; Hay 6 Heridos

Una familia resultó lesionada, entre ellos tres menores de edad, luego de chocar contra un poste de energía eléctrica en la colonia San Francisco, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El accidente se registró minutos antes de las 10:00 de la mañana de este viernes 2 de enero en la avenida Morones Prieto, cerca del cruce con la calle Ortelanos.

Noticia relacionada: Vuelca Conductor Presuntamente Ebrio y Tira Barda de Escuela en Guadalupe, Nuevo León

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la avenida Morones Prieto, donde se encontraba el vehículo color gris estrellado de manera frontal contra un poste de energía eléctrica.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, a bordo del auto viajaban tres mujeres, un niño y dos niñas, quienes resultaron heridos en el choque. Las seis personas lesionadas fueron auxiliadas por los paramédicos, quienes informaron que presentaban golpes en diversas partes del cuerpo y fracturas.

Trasladan a seis heridos a hospitales de Monterrey

Luego de brindarles los primeros auxilios en el sitio del accidente, los paramédicos de la Cruz Roja llevaron a cabo el traslado de las tres mujeres y los tres menores de edad lesionados al Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", y a la Clínica No. 21 del IMSS en el Centro de Monterrey para su atención médica.

Mientras se realizaba el traslado, el vehículo involucrado fue remolcado por una grúa. De acuerdo con las primeras indagatorias, el accidente habría ocurrido presuntamente a causa del exceso de velocidad del vehículo al tomar la curva en la avenida Morones Prieto, donde terminó chocando contra el poste de energía eléctrica.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH