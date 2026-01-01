Accidente Vial Deja Dos Personas Fallecidas y Nueve Lesionadas en Lampazos, Nuevo León

La tarde de este jueves 1 de enero se registró un accidente vial en el municipio de Lampazos, Nuevo León, que dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos nueve más lesionadas. El percance ocurrió sobre la carretera Colombia, a la altura del kilómetro 148, donde dos vehículos protagonizaron un choque frontal.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucradas dos camionetas: una tipo pick up y otra de carrocería cerrada. Tras el impacto, ambas unidades salieron parcialmente de la carpeta asfáltica y posteriormente comenzaron a incendiarse, lo que provocó una escena de gran magnitud.

Video: Dos Muertos y 9 Lesionados en Accidente en Lampazos NL

Lamentablemente, las dos personas que perdieron la vida quedaron calcinadas al interior de los vehículos, por lo que hasta el momento no ha sido posible determinar su identidad ni su sexo. Además, se confirmó que al menos nueve personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

Autoridades investigan causas del accidente

Al sitio acudieron en primera instancia cuerpos de auxilio del municipio de Lampazos y de municipios aledaños, así como elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León. A su llegada, los rescatistas confirmaron la gravedad del accidente y realizaron intensas labores para sofocar el incendio de ambas unidades, las cuales quedaron completamente destruidas.

Como consecuencia del accidente, la carretera Colombia permanece cerrada en su totalidad en el tramo correspondiente al kilómetro 148, mientras continúan las diligencias por parte de las autoridades. En el lugar se localizaron varias maletas esparcidas sobre la vía, lo que hace presumir que los ocupantes de los vehículos eran viajeros, posiblemente de regreso a Nuevo León tras realizar un viaje familiar, el cual lamentablemente terminó en tragedia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

