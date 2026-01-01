Inicia 2026 con Nueva Tarifa en Metro y Camiones en Monterrey: ¿Cuánto Costará en Enero?

En Nuevo León los ciudadanos iniciaron el 2026 con una nueva tarifa en el transporte público de la ciudad. Como cada mes, los camiones y el metro realizaron este 1 de enero el aumento de 10 centavos a su pago.

Noticia relacionada: Jóvenes Burlan Seguridad del Sistema del Metro en Monterrey y Grafitean Varios Vagones

Este aumento corresponde al deslizamiento mensual aprobado a principios de este año en el Periódico Oficial del Estado (POE). Esta medida indica que el precio del pasaje subirá 10 centavos cada mes, hasta llegar a las tarifas que marca la tabla oficial. En el caso del metro, estos aumentos se aplicarán durante 65 meses, es decir, hasta mayo de 2030; mientras que en los camiones el incremento mensual será por 20 meses y terminará en agosto de 2026.

¿Cuánto costará el metro en Monterrey en enero de 2026?

Debido al ajuste mensual, la tarifa en el metro de Monterrey costará 9.80 pesos, precio qué quedará fijo a partir de este jueves 1 de enero de 2026. Según el programa del deslizamiento de tarifas, el incremento seguirá el mes de mayo de 2030, cuando el servicio alcance los 15 pesos por pasaje.

Este aumento en la tarifa del metro ha traído algunas críticas por parte de usuarios hacía las instalaciones y servicio de Metrorrey debido a que en algunas de las estaciones los elevadores y escaleras eléctricas no funcionan. Los ciudadanos pidieron que con las nuevas tarifas se hagan mejoras en la infraestructura de las tres líneas.

Video: Fallan Escaleras Eléctricas en Estación del Metro en Monterrey

¿Cuánto costará el camión en Monterrey en enero de 2026?

En el caso de los camiones de rutas urbanas, el pasaje por persona costará 16.30 pesos. El incremento en este medio de transporte continuará hasta el mes de agosto de 26, cuando la tarifa llegue a los 17 pesos por persona. Al igual que el metro, los usuarios de estas unidades han comentado qué no han notado algún cambio en el servicio, lo que mantiene molesto a los ciudadanos.

Historias recomendadas:

DAGM