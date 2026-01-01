Muere Adolescente de 15 Años en Choque de Moto en Apodaca, NL; Responsable Se Da a la Fuga

Un adolescente de 15 años de edad perdió la vida luego de sufrir un accidente vial mientras viajaba en una motocicleta en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En el vehículo ligero también iba una menor de edad quien resultó con diversas lesiones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves 1 de enero en el cruce del bulevar Rubén García y la calle Del Fraile frente a la colonia Capellanía Residencial. Según testigos, los dos menores que viajaban en la motocicleta fueron impactados por el conductor de una camioneta, quien tras el choque se dio a la fuga, dejando a las víctimas tendidas sobre la vía de comunicación.

Fueron elementos de Protección Civil de Apodaca quienes recibieron el reporte de este accidente. A la llegada de los rescatistas, se confirmó que uno de los adolescentes ya no contaba con signos vitales, mientras que la menor lesionada fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Investigan muerte de menor durante accidente vial en Apodaca

La zona fue acordonada por elementos de Tránsito y Policía de Apodaca mientras peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realizaban los trabajos correspondientes. A este punto también llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes entrevistaron a varios testigos que presenciaron el accidente.

Autoridades informaron que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de una caseta de seguridad y de una tienda de conveniencia cercana, por lo que ya se analizan las imágenes para identificar y localizar al responsable. Durante varias horas, la Policía de Apodaca realizó recorridos en la zona en busca de la camioneta involucrada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM