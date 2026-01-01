Reportan Tres Heridos por Balas Perdidas Tras Festejo de Año Nuevo en Monterrey

Durante las celebraciones de Año Nuevo, tres personas resultaron lesionadas con armas de fuego tras ser impactadas por balas perdidas. Esta situación fue reportada en tres sectores diferentes del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre Armado y con Mochila de Repartidor Intenta Asaltar Tortillería en Monterrey

El primer reporte ocurrió durante la madrugada de este 1 de enero, cuando en el patio de una casa ubicada en el cruce de las calles 5 de febrero y Veracruz, en la colonia Independencia, una familia se encontraba festejando el año nuevo. Uno de los integrantes de esta vivienda comenzó a sentir una molestia en una de sus piernas y al revisar su extremidad se percató de que había sufrido un impacto de bala.

Familiares de la persona herida llamaron a los cuerpos de emergencia para atender al hombre. Hasta este punto llegaron elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Al brindarle atención médica, los rescatistas trasladaron al sujeto a un hospital cercano.

Un segundo caso ocurrió en la colonia Cerro de la Campana, donde un hombre recibió una herida de bala en un brazo. En este caso, familiares trasladaron al sujeto por cuenta propia hasta el Hospital Universitario. Los doctores señalaron que la salud del lesionado estaba estable y no corría ningún tipo de riesgo.

Video: Alcanzan Balas Perdidas a Tres Personas Durante Festejo de Año Nuevo en Monterrey

Lesionados por balas perdidas en Monterrey son reportados como estables

Horas más tarde, al Hospital Universitario llegó un hombre más a bordo de un vehículo. El sujeto señaló a los doctores qué mientras circulaba por calles de la colonia Gloria Mendiola sintió una molestia y al revisar su cuerpo se percató de qué recibió un impacto de bala. Paramédicos mencionaron que la herida fue en el área del tórax.

Los tres hombres heridos fueron reportados como estables y sin afectaciones en su salud. Elementos de seguridad señalaron que todos los casos fueron por balas perdidas luego de que ciudadanos dispararon al aire en forma de festejo para recibir el año nuevo. Agentes de investigación pidieron a la población denunciar este tipo de actos que ponen en riesgo a la población.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM