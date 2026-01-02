Vuelca Conductor Presuntamente Ebrio y Tira Barda de Escuela en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre, que presuntamente conducía en estado de ebriedad, protagonizó una volcadura durante la madrugada del viernes 2 de enero de 2026, que causó destrozos y tiró la barda de una escuela en las calles del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Adolescente de 15 Años en Choque de Moto en Apodaca, NL; Responsable Se Da a la Fuga

El accidente fue reportado sobre la avenida Serafín Peña, antes de llegar al cruce de Benito Juárez, donde el aparente estado de ebriedad y la velocidad con la que viajaba el conductor lo llevo a perder el control, subirse a la banqueta, chocar contra una luminaria, derribar la barda de la escuela y volcar.

Video: Vuelca Conductor su Vehículo Iba Presuntamente Ebrio en Guadalupe

Conductor queda herido tras volcar en las calles de Guadalupe

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte de la volcadura de un vehículo sobre la avenida Serafín Peña. Al arribar, le brindaron los primeros auxilios al conductor que presentaba un golpe en la cabeza.

El conductor lesionado, quien viajaba a bordo de un auto color rojo, fue identificado como Erick Azael con domicilio en Apodaca. Los paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de manera estable al Hospital Universitario debido a las lesiones de que presentaba tras volcar su vehículo en las calles del municipio de Guadalupe.

Mientras se realizaba el traslado al hospital, los elementos de Protección Civil de Nuevo León se mantuvieron en el lugar del accidente evaluando los daños ocasionados por el vehículo color rojo que quedó volcado en medio de la avenida y que posteriormente, fue retirado con ayuda de una grúa.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH