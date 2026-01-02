Vuelo Madrid–Monterrey Aterriza de Emergencia en Canadá Tras Fallecimiento de Pasajero

Un grupo de pasajeros originarios de Monterrey vivió horas de incertidumbre luego de que el vuelo en el que viajaban desde Madrid, España, fuera desviado de emergencia a Canadá debido al presunto fallecimiento de uno de los pasajeros.

De acuerdo a la información, un vuelo comercial que cubría la ruta Madrid–Monterrey tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia durante la madrugada de este viernes 2 de enero de 2026 en una base militar ubicada en la provincia de Terranova y Labrador, en Canadá, luego de que un pasajero presuntamente perdiera la vida a bordo, aparentemente a causa de un paro cardíaco.

De acuerdo con los testimonios de algunos pasajeros, la aeronave despegó de Madrid alrededor de las 10:26 horas, tiempo local, y tenía previsto arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey cerca de las 15:55 horas del lunes. Sin embargo, la tripulación decidió desviar el vuelo al aeropuerto más cercano, activando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

Tras el aterrizaje, el cuerpo del pasajero fue descendido de la aeronave junto con sus familiares para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Debido a las condiciones climatológicas extremas, con temperaturas de hasta 12 grados bajo cero, muchos pasajeros permanecieron dentro del avión durante varias horas, ya que el albergue que se les ofreció no contaba con condiciones adecuadas ante el intenso frío.

Durante la espera, varios pasajeros reportaron escasez de agua y alimentos, lo que incrementó la molestia y desesperación entre los viajeros, quienes no contaban con ropa adecuada para enfrentar las bajas temperaturas, ya que gran parte de su equipaje se encontraba documentado.

La aerolínea informó a los pasajeros que sería necesario el envío de otra aeronave para completar el traslado a Monterrey, debido a que el avión original debía quedar retenido como parte del proceso de investigación tras el fallecimiento.

Hasta las primeras horas de este martes, los pasajeros continuaban en espera de ser trasladados a su destino final. La aerolínea señaló que los protocolos de seguridad se aplicaron conforme a la normatividad internacional y que el regreso del grupo ya se encuentra en proceso.

