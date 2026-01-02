Motociclista Queda Herido al Derrapar en Avenida Ruiz Cortines en Monterrey

La mañana de este viernes 2 de enero, un hombre resultó lesionado luego de derrapar su motocicleta cuando circulaba sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la calle Granado, perteneciente a la colonia Coyoacán, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Vuelca Conductor Presuntamente Ebrio y Tira Barda de Escuela en Guadalupe, Nuevo León

Presuntamente, el motociclista circulaba con dirección hacia el poniente de la ciudad de Monterrey, sobre la avenida Ruiz Cortines, cuando perdió el control del vehículo ligero, cerca de la Ecovía. Derrapó sobre el pavimento, lo que le ocasionó lesiones en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey se movilizaron al sitio luego de recibir el reporte del accidente. Al llegar, le brindaron los primeros auxilios al motociclista. De acuerdo con los primeros datos de las autoridades, el hombre no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida, pero si fue necesario trasladarlo en ambulancia a un hospital cercano.

Video: Derrapa Motociclista y Queda Herido en Monterrey NL

Aseguran motocicleta tras accidente en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey

Al sitio del accidente también llegaron elementos de Tránsito de Monterrey para tomar conocimiento de los hechos. Después de trasladar al hombre lesionado a la Clínica No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las autoridades llevaron a cabo el resguardo de la motocicleta en la que derrapó el conductor.

Se espera que en las próximas horas den a conocer la actualización del estado de salud del motociclista. Esta accidente se suma a los accidentes de moto registrados durante los primeros días del 2026 en el Área Metropolitana de Monterrey.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH