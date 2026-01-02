Moviliza Incendio en Empresa Recicladora en Juárez, Nuevo León

La tarde de este viernes 2 de enero se registró un incendio en una recicladora, lo que provocó una intensa movilización sobre la carretera a Reynosa, a unos metros de la avenida Coahuila, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El incendio comenzó cuando empleados de este sitio se encontraban cortando diversos materiales. Las chispas de las maquinas cortadoras hicieron reacción con algunos objetos flamables, provocando que en el sitio se registraran llamas e intensas columnas de humo que eran vistas desde metro atrás.

Luego de que el fuego se saliera del control, los empleados llamaron de inmediato a los cuerpos de rescate para pedir auxilio. Debido a que en este sitio se resguardan diversos materiales, las llamas se extendieron rápidamente por varios puntos de esta empresa. Trabajadores evacuaron el área y permanecieron en el sitio a la espera de los bomberos.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes rápidamente comenzaron con los labores necesarios para sofocar las llamas. Los rescatistas delimitaron rápidamente siniestro para no afectar a negocios cercanos. En la recicladora no se reportaron personas lesionadas.

Atienden autoridades más de 35 incendios en los últimos 3 días en Nuevo León

En punto de la 1:30 de la tarde, elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que el incendio había sido controlado y que se encontraba en proceso de enfriamiento para evitar que las llamas volvieran a revivir. Se espera que los rescatistas realicen una revisión de esta empresa para saber si cumplen con las medidas necesarias ante este tipo de incidentes.

En tan solo 3 días, los elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León han atendido más de 35 incendios en el Área Metropolitana de Monterrey, por lo que rescatistas pidieron a los ciudadanos evitar cualquier tipo de actividad que provocar un siniestro más. Hasta el momento solo se ha reportado una persona sin vida en este tipo de incidentes.

