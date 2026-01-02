Investigan Presunto Fraude Mediante Tandas en Nuevo Nuevo León: Roban 27 Millones de Pesos

Autoridades investigan un presunto fraude relacionado con un sistema de tandas que habría dejado una afectación económica estimada en 27 millones de pesos y al menos 50 personas afectadas en Nuevo León y otros estados del país.

De acuerdo con los testimonios recabados, el esquema de tandas operó durante varios años sin reportes previos, hasta que a partir del mes de octubre comenzaron retrasos y entregas incompletas de los recursos correspondientes a las participantes.

Una de las denunciantes informó que entregó un total de 890 mil pesos distribuidos en distintos grupos de tandas semanales y mensuales. Señaló que los pagos se realizaban mediante depósitos bancarios y que, en algunos casos, los recursos se transferían a una cuenta personal de la persona encargada de la administración del sistema.

Presunta responsable operaba desde hace 7 años

Las participantes identifican como presunta responsable a una mujer que residía en el municipio de Apodaca y que era la organizadora de las tandas. De acuerdo con la información proporcionada, varias de las afectadas mantenían relación con ella desde hace aproximadamente siete años.

Hasta el momento, se tiene registro de al menos 50 personas afectadas, principalmente en Nuevo León, aunque también se han reportado casos en Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo. El monto total de la afectación económica se estima en alrededor de 27 millones de pesos.

Las afectadas señalaron que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la cual abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de fraude y abuso de confianza. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la localización de la presunta responsable. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

