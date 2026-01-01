Persecución en Monterrey Termina con un Joven Detenido

La tarde de este jueves 1 de enero se registró un intenso despliegue de seguridad sobre la avenida Manuel L. Barragán, en el municipio de Monterrey, luego de una persecución policial que terminó con la detención de un joven automovilista, presuntamente por posesión de droga.

Los hechos se reportaron minutos antes de las cuatro de la tarde, cuando elementos de Fuerza Civil iniciaron una persecución sobre esta importante vialidad, al detectar un vehículo blanco que circulaba de manera atípica. De acuerdo con lo observado, varias patrullas cruzaban carriles de extremo a extremo mientras seguían al automovilista, generando alerta entre los conductores que transitaban por la zona.

La persecución fue captada a la altura de Ciudad Universitaria, sobre la calle Pedro de Alba, y continuó a toda velocidad hasta llegar a la colonia Regina, frente al Centro de Alto Rendimiento y cerca del estadio de béisbol. En ese punto, las unidades de Fuerza Civil lograron cerrarle el paso al conductor.

Video: Detiene Fc en Persecución a Hombre en Monterrey

Detendrían a joven por presunta posesión de droga

Elementos policiacos descendieron de las patrullas portando armas largas y ordenaron al joven bajar del vehículo. Posteriormente fue sometido y tirado al piso para ser interrogado, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El joven fue finalmente asegurado y trasladado por las autoridades; sin embargo, hasta el momento no se ha informado a qué dependencia fue llevado. Una fuente de seguridad señaló que la detención estaría relacionada con la presunta posesión de droga.

El vehículo blanco involucrado permanece resguardado sobre la avenida Manuel L. Barragán, bajo custodia de una unidad de Fuerza Civil, en espera del arribo de agentes ministeriales, quienes realizarán el levantamiento de evidencias como parte de la investigación.

La movilización causó alarma entre los automovilistas que circulaban en dirección al sur de Monterrey, debido al cierre parcial de carriles durante el operativo. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del detenido.

