Habrá Cortes de Luz en Colonias de Guadalupe y Monterrey: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?
N+
Son más de 30 colonias las que se quedarán sin servicio de energía eléctrica en los municipios de Guadalupe y Monterrey por trabajos de mantenimiento de las CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en diversas colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey durante al menos ocho horas, así lo informó a través de un comunicado emitido este 2 de enero de 2026.
La suspensión del servicio de energía eléctrica en colonias de Guadalupe y Monterrey se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 00:00 horas y hasta las 08:00 horas.
De acuerdo con lo informado con la CFE, esta suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica se llevará a cabo para dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica de un circuito en la subestación eléctrica Fundidora. Se espera que con estos ajustes mejore la calidad y continuidad del servicio en dicha región.
Lista de colonias que se quedarán sin energía eléctrica en Guadalupe y Monterrey
Estas son las 31 colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey que se quedarán temporalmente sin energía eléctrica el próximo domingo 4 de enero durante ocho horas, de 00:00 a 08:00 horas.
Colonias de Guadalupe
- Centro de Guadalupe
- Colonia del Maestro
- Polanco
- Ignacio Altamirano
- Revolución
- Paraíso
- Villas de Linda Vista
- Linda Vista, Colonia Marte
- 10 de Mayo
- Jardines de Linda Vista
- Libertad
- Esmeralda
- Santa Margarita
Colonias de Monterrey
- Fontanares
- Churubusco
- Álamos Corregidora
- Arboledas
- Santa Fe
- Los Fresnos
- Acero
- Fierro
- Pablo A. de la Garza
- Fabriles
- Venustiano Carranza
- Argentina
- Nueva Madero
- Las Flores
- Buenos Aires
- Jardín Español
- Cerro de la Silla
- Agrícola Acero
SHH