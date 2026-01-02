Inicio Monterrey Habrá Cortes de Luz en Colonias de Guadalupe y Monterrey: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?

Habrá Cortes de Luz en Colonias de Guadalupe y Monterrey: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?

Son más de 30 colonias las que se quedarán sin servicio de energía eléctrica en los municipios de Guadalupe y Monterrey por trabajos de mantenimiento de las CFE

Torre de energía eléctrica

CFE suspenderá el servicio de energía eléctrica en Guadalupe y Monterrey. Foto: Ilustrativa | Unsplash

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en diversas colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey durante al menos ocho horas, así lo informó a través de un comunicado emitido este 2 de enero de 2026.

La suspensión del servicio de energía eléctrica en colonias de Guadalupe y Monterrey se llevará a cabo el próximo domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 00:00 horas y hasta las 08:00 horas.

De acuerdo con lo informado con la CFE, esta suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica se llevará a cabo para dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica de un circuito en la subestación eléctrica Fundidora. Se espera que con estos ajustes mejore la calidad y continuidad del servicio en dicha región.

Lista de colonias que se quedarán sin energía eléctrica en Guadalupe y Monterrey

Estas son las 31 colonias de los municipios de Guadalupe y Monterrey que se quedarán temporalmente sin energía eléctrica el próximo domingo 4 de enero durante ocho horas, de 00:00 a 08:00 horas.

Colonias de Guadalupe

  • Centro de Guadalupe
  • Colonia del Maestro
  • Polanco
  • Ignacio Altamirano
  • Revolución
  • Paraíso
  • Villas de Linda Vista
  • Linda Vista, Colonia Marte
  • 10 de Mayo
  • Jardines de Linda Vista
  • Libertad
  • Esmeralda
  • Santa Margarita

Colonias de Monterrey

  • Fontanares
  • Churubusco
  • Álamos Corregidora
  • Arboledas
  • Santa Fe
  • Los Fresnos
  • Acero
  • Fierro
  • Pablo A. de la Garza
  • Fabriles
  • Venustiano Carranza
  • Argentina
  • Nueva Madero
  • Las Flores
  • Buenos Aires
  • Jardín Español
  • Cerro de la Silla
  • Agrícola Acero

