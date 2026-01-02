Choque Tipo Carambola Deja 9 Heridos en Escobedo, Nuevo León; Hay Menores entre las Víctimas

Un choque múltiple se registró en el municipio de Escobedo, Nuevo León, dejando un saldo de nueve personas heridas. El accidente ocurrió en el camino a Las Pedreras, a la altura del libramiento noroeste, en la colonia Valle de San Francisco. Autoridades del municipio de Escobedo recibieron el reporte de un choque tipo carambola, en el que estuvieron involucrados cinco vehículos.

Video: Deja Choque Múltiple 9 Heridos en Escobedo Nuevo León

El accidente ocurrió cuando los autos circulaban por la mencionada zona. Aunque las lesiones fueron de consideración leve, las víctimas, que incluyen tanto adultos como menores, fueron atendidas por los elementos de Protección Civil del municipio de Escobedo.

Menores de edad, entre los nueve heridos en el accidente

De acuerdo con los informes, entre los heridos había menores de entre 14 y 15 años, así como niños de apenas 8 años de edad. Aunque la mayoría de las personas involucradas en el accidente fueron trasladadas para recibir atención médica, algunas decidieron retirarse por su propia cuenta. El accidente generó una gran movilización de los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar para proporcionar atención inmediata.

La zona también sufrió una fuerte congestión vehicular debido al accidente y la necesidad de retirar los vehículos siniestrados, lo que retrasó aún más el tráfico. Para ello, se solicitó la presencia de varias grúas que ayudaron a despejar el área.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR