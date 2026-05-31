Detienen a Sujeto con Más de 120 Dosis de Droga en Juan C. Bonilla, Puebla

Este sábado 30 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Miguel Ángel “N” alias “El Navarro”, presunto integrante de una banda narcomenudista conocida como “Los Cuijes” en el municipio poblano de Juan C. Bonilla.

El arresto fue realizado durante el cateo de un departamento supuestamente ocupado para la distribución y venta de droga en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec.

Detienen a “El Navarro” integrante de “Los Cuijes” en Juan C. Bonilla, Puebla

Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue detenido Miguel Ángel “N”, alias “El Navarro”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región norponiente de la zona metropolitana y presunto proveedor de estupefacientes para la organización delictiva conocida como “Los Cuijes”.

La acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación se logró identificar tanto al objetivo investigado como un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla.

Con la información recabada, agentes investigadores, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, desplegaron un operativo para ejecutar una orden de cateo en un departamento ubicado en el fraccionamiento Santa María, inmueble que presuntamente era utilizado como punto de almacenamiento, distribución y comercialización de narcóticos.

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Aseguran 129 dosis de cristal y marihuana en Juan C. Bonilla, Puebla

Durante la intervención se aseguraron 106 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, 23 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 800 pesos en efectivo.

Las investigaciones permitieron establecer que el inmueble operaba como un punto discreto para la distribución de droga y que el hoy detenido mantenía actividades relacionadas con el suministro de narcóticos en distintos puntos de la región, además de estar presuntamente vinculado con integrantes de “Los Cuijes”, grupo delictivo con presencia en la zona metropolitana.

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El inmueble quedó asegurado y tanto el detenido como los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ