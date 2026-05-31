Detienen a Sujeto con Más de 120 Dosis de Droga en Juan C. Bonilla, Puebla

Miguel Ángel "N", alias "El Navarro" presuntamente es integrante de una banda delictiva llamada "Los Cuijes", dedicada al narcomenudeo.

Detenido Narcomenudista Miguel Ángel N El Navarro Santa María Zacatepec Juan C Bonilla PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Cae 'El Navarro' en Juan C. Bonilla, Puebla. Integrante de 'Los Cuijes' detenido con 106 bolsas de cristal y 23 de marihuana. Descubre cómo lo atraparon.

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