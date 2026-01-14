Moviliza Reporte de Oso Arriba de Árbol en Colonia Ciudad Satélite en Monterrey

El reporte de un oso negro arriba de un árbol en el Parque Plaza de Montero movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Ciudad Satélite, en la zona sur de la ciudad de Monterrey, durante la mañana de este miércoles 14 de enero.

Noticia relacionada: Visita Oso Cabaña en San Pedro y Roba Comida

La situación ocasionó alarma entre los vecinos de la zona, quienes pidieron la ayuda de las autoridades para evitar que al bajar el oso atacara a alguien; sin embargo, el animal permaneció arriba del árbol por varias horas, mientras Protección Civil de Nuevo León, la Guardia Forestal del estado y elementos de la Policía de Monterrey analizaban desde abajo la situación para actuar de manera adecuada priorizando el cuidado del ejemplar.

Video: Trepa Oso a un Árbol y Alarma a Vecinos en Monterrey

Bajan a oso de árbol en la colonia Ciudad Satélite

Luego de casi tres horas, las autoridades le dispararon un dardo al oso para sedarlo y poder bajarlo de la parte más alta del árbol. Uno de los rescatistas subió para colocarle una red que facilitó su descenso y así poder continuar con el proceso correspondiente para que pueda regresar a su habitad.

Más de 15 elementos estuvieron en el sitio trabajando para lograr bajar al oso negro de aproximadamente más de 180 kilogramos de peso. Informaron que será trasladado primero para alimentarlo y posteriormente para realizarle una revisión médica en la que pondrán un collar o arete con un chip.

De acuerdo con lo reportado por los vecinos de la colonia Ciudad Satélite, el oso andaba merodeando por la zona, al parecer en busca de comida pues rasgó varias bolsas de basura y tiró algunos botes con deshechos, pero no ocasionó mayor afectaciones ni se registraron ataques a personas.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH