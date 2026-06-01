CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula 2 de Junio por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

Antes de sacar tu carro a la calle, consulta si aplica el Doble Hoy No Circula martes 2 de junio de 2026 por contingencia ambiental

Checa Si CAMe activó el Doble Hoy No Circula 2 de Junio 2026 por ContingenciaLa mala calidad del aire continúa en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro

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