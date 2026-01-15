Dan de Alta a Dos Menores Intoxicados con Pollo Frito en Monterrey; Seguirán Tratamiento en Casa

Este jueves 15 de enero dieron de alta a los dos menores de 9 y 11 años de edad que estuvieron internados durante varios días en el Hospital Metropolitano por intoxicarse tras comer pollo frito en un restaurante ubicado en el sector Solidaridad, en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con lo informado por los padres, los niños se encuentran un poco débiles y deberán seguir una dieta marcada por los médicos, principalmente por la deshidratación que sufrieron tras intoxicarse con la comida, para continuar recuperándose en su casa.

Están delicados por su pancita. Nada más seguir con el suero, el tratamiento para que no decaigan

La señora Emily García, madre de los menores, agregó que ya tienen pase urgente en el Hospital Metropolitano en caso de que sus hijos decaigan, para que sean atendidos de inmediato por los médicos y evitar que se agrave su estado de salud.

¿Qué ha pasado con la investigación sobre la intoxicación por pollo frito en Monterrey?

Respecto al caso de la familia intoxicada por pollo frito la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya abrió varias carpetas de investigación y continuarán con las indagatorias en la sucursal señalada por los afectados, ubicada en el sector Solidaridad, en la ciudad de Monterrey.

Además, el fiscal general, Javier Flores Saldívar informó que hasta el momento no se ha confirmado si el pollo frito fue el causante de la intoxicación alimentaria de la familia que fue hospitalizada por varios días.

