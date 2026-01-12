Clausuran Restaurante de Pollo Frito en Monterrey tras Denuncia de Familia por Intoxicación

Tras una denuncia ciudadana, la Secretaría de Salud de Nuevo León procedió a la clausura de una sucursal de pollo frito ubicada en la avenida Colosio y Cabezada, en el sector Solidaridad de la ciudad de Monterrey, luego de que una familia resultara intoxicada.

Los hechos comenzaron el pasado lunes, cuando la usuaria Emily García adquirió alimentos en el establecimiento mencionado. Según el relato de la afectada, desde el momento en que abrieron el paquete notaron anomalías en el producto; sin embargo, se comieron el pollo frito y las consecuencias físicas no tardaron en manifestarse.

Para el martes por la mañana, los integrantes de la familia amanecieron con cuadros de vómito y diarrea, a excepción de hijo menor que únicamente ingirió los complementos de la comida, pero no la piezas de pollo frito. Lo que inicialmente consideraron un malestar pasajero empeoró drásticamente para el miércoles, sumándose síntomas de fiebre alta.

Familia es trasladada a Hospital Metropolitano tras comer pollo frito

La madre de familia, Emily García detalló que, tras una primera consulta fallida donde no presentaron mejoría, la familia tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano. Fue en dicha institución donde, tras diversos estudios clínicos, los médicos confirmaron el diagnóstico de intoxicación alimentaria e iniciaron de inmediato el tratamiento correspondiente.

Ante el reporte y la exposición del caso, la Secretaría de Salud de Nuevo León, por medio de la Subsecretaría de Regulación y fomento Sanitario, acudió a la sucursal de pollo frito en sector Solidaridad y colocó un sello de Suspensión de Trabajos o Servicios. Hasta el momento, la familia afectada continúa siendo atendida por especialistas.

Con información de Hugo Aranda | N+

SHH