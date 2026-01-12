Atacan a Hombre con Arma Blanca en el Puente Rube en Monterrey

Un presunto pleito registrado durante la mañana de este lunes 12 de enero, en los alrededores del puente Rube, en la colonia Hidalgo, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León, dejó como saldo una persona lesionada con arma blanca.

Elementos de la Policía de Monterrey y cuerpo de auxilio se movilizaron hasta el lugar de los hechos luego de recibir el reporte de un hombre que había sido atacado con un arma ponzocortante. Al llegar, encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, con heridas penetrantes en la clavícula izquierda y el brazo.

Hasta el momento, no han dado a conocer el nombre de la víctima y las autoridades continúan investigando cómo ocurrieron los hechos, así como el móvil del presunto pleito en el que habría sido herido el hombre que, a pesar de las lesiones logró caminar algunos metros y pedir ayuda.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Monterrey, el caso fue reportado en la vía pública sobre la calle Cruz Manuel Villarreal, entre José Mariano Salas y José María Iglesias, en un taller mecánico hasta donde llegó la víctima herida a pedir ayuda; sin embargo; la agresión ocurrió en los alrededores de las avenidas Bernardo Reyes y Ruiz Cortines.

El hombre lesionado con arma blanca llegó caminando hasta el taller mecánico donde pidió auxilio, después de ser agredido en la zona de las vías del tren. Luego de que los elementos de la Policía de Monterrey y los cuerpos de emergencia acudieran para ayudar al hombre, montaron un operativo para dar con el presunto agresor, quien no fue localizado.

