Localizan a Abuelita y Nieto Muertos al Interior de su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Durante las últimas horas de este viernes 9 de enero, se reportó la muerte de una abuelita y su nieto dentro de una casa ubicada sobre la avenida Cordillera de los Andes en la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Se Registra Incendio Dentro de Bodega de Químicos en Escobedo, Nuevo León

Fue a las 11:30 de la noche cuando elementos de rescate recibieron el reporte de dos personas inconscientes por una presunta fuga de gas al interior de una casa. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de San Nicolás y policías municipales.

A la llegada de los elementos de rescate se confirmó que al interior de la vivienda se encontraba una mujer y su nieto los cuales no respondían. Tras realizarle algunos procedimientos médicos, paramédicos confirmaron que tanto la abuelita como el menor ya no contaba con signos vitales.

Luego de realizar un recorrido por este hogar, los elementos de rescate descartaron que en el sitio se registraba una fuga de gas, por lo que serán los agentes de investigación quienes determinarán cómo ocurrió el fallecimiento de ambas personas. Al sitio llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para el levantamiento de los cuerpos.

Video: Hallan a Abuelita y Nieto Sin Vida en la Colonia Las Puentes en San Nicolás Nuevo León

Identifican a abuelita y nieto sin vida en San Nicolás

Los fallecidos fueron identificados como Briana María, de 63 años y Ricardo, de 10 años de edad. La madre del menor comentó que desde horas antes había intentado comunicarse con su madre para saber cómo se encontraban, pero no recibió respuesta alguna. Fue hasta qué llegó al sitio y encontró a sus familiares inconscientes.

Los elementos de seguridad también descartaron que los cuerpos presenten alguna huella de violencia, por lo que ya se investiga si su fallecimiento es debido a alguna intoxicación por algún alimento. Se espera que en los próximos días se den más detalles del caso y se revele la razón de los decesos.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM