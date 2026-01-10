Se Registra Incendio Dentro de Bodega de Químicos en Escobedo, Nuevo León

Durante la mañana de este sábado 10 de enero se registró un fuerte incendio dentro de una bodega de químicos ubicada en la colonia Agropecuaria Lázaro Cárdenas en el municipio de Escobedo, Nuevo León. En el sitio se registra una intensa movilización de autoridades de rescate.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los rescatistas comenzaron a buscar una entrada segura para poder controlar las llamas las cuales se extendían rápidamente.

Debido a las intensas rafagas de viento registradas en este punto, el incendio se avivaba provocando que las llamas alcanzaran hasta los 10 metros de altura. Este siniestro alertó a vecinos debido a que la columna de humo generada podía ser vista desde otros municipios. Elementos de rescate informaron que solo fueron desalojados los empleados de esta bodega, pero mencionaron qué pidieron a los habitantes de esta colonia mantenerse alerta por si es necesario evacuar este punto, ya que se han registrado varias explosiones dentro de este sitio.

Investigan razón de incendio en una bodega en Escobedo

Hasta el momento se desconoce cuál fue la razón que originó este siniestro, por lo qué serán elementos de investigación quienes determinen cómo comenzó. Se espera qué rescatistas también realicen una inspección en el sitio para averiguar si esta bodega contaba con el equipo necesario ante este tipo de emergencias.

Luego de que el Área Metropolitana de Monterrey haya registrado en los últimos días mala calidad de aire, se espera qué esta situación empeore durante este fin de semana debido a las grandes columnas de humo registradas tras este incendio, por lo que rescatistas pidieron no realizar actividades en el exterior cerca de esta zona.

