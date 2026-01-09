Muere Hombre Tras Ser Atropellado en la Colonia Azteca en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este viernes 9 de enero se registró un accidente vial que cobró la vida de un hombre en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Azteca, a la altura de la calle Apache, en la colonia Azteca, una zona de alta afluencia vehicular durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte, el incidente se presentó cuando la víctima intentaba cruzar la avenida Azteca en dirección hacia la avenida Benito Juárez, es decir, en el tramo que va de Morones Prieto hacia Juárez; sin embargo, el hombre no logró completar el cruce y fue impactado por un vehículo que circulaba por la zona.

Tras el impacto, el vehículo presuntamente responsable se detuvo aproximadamente a unos 30 metros del lugar donde quedó el cuerpo de la víctima. Elementos de Tránsito y Vialidad del municipio de Guadalupe arribaron de inmediato al sitio para asegurar la zona y retener al conductor involucrado, quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del hombre fallecido, ni se han dado a conocer detalles sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento del atropello. Las autoridades señalaron que estos factores serán parte del peritaje para deslindar responsabilidades.

Cierre vial y afectaciones al tránsito

Debido al accidente, se implementó un cierre parcial de la circulación sobre la avenida Azteca, lo que comenzó a generar un importante congestionamiento vial en esta arteria principal del municipio.

Personal de tránsito trabajó en el control del flujo vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Autoridades reiteraron el llamado tanto a conductores como a peatones para extremar cuidados y evitar accidentes como este.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

