Niño es Atropellado por Motociclista que Hacía Piruetas en Juárez, Nuevo León

Un menor resultó gravemente herido luego de que un motociclista, quien se encontraba haciendo acrobacias, lo arrollara sobre la calle Tafalla en el sector Oviedo en la colonia Valle Santa Isabel en Juárez, Nuevo León. El percance sucedió durante la tarde del miércoles 7 de enero.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre Acusado de Atropellar a Su Pareja y Huir en Monterrey

El momento de accidente quedó captado por cámaras de seguridad de varios domicilios. En el video se puede observar como un motociclista, aparentemente menor de edad, se encuentra circulando a exceso de velocidad y realizando algunas piruetas sobre la calle. En un momento, un niño intentó cruzar esta vía pero resultó arrollado por este vehículo ligero.

Luego de atropellar al menor, se puede observar como el motociclista sale disparado por algunos metros mientras el vehículo derrapa. De fondo puede escucharse como la víctima comienza a llorar mientras algunas mujeres le gritan al presunto culpable que no huya. El sujeto se pone de pie y enciende nuevamente el motor para escapar del sitio.

Fueron los mismos familiares del menor afectado quienes lo trasladaron rápidamente a un hospital cercano. Especialistas mencionaron que el niño presentaba diversas lesiones y una de sus piernas presentó una fractura. Fue durante la madrugada de este jueves 8 de enero cuando la víctima regresó a su casa para tomar reposo.

Video: Hace Piruetas con Moto y Arrolla a Menor en Colonia Valle Santa Isabel en Juárez, NL

Piden justicia para menor atropellado por motociclista en Juárez

La madre comentó para N+ Monterrey que exige a las autoridades que se haga algo a respecto contra el presunto responsable. La mujer mencionó que es un grupo de jóvenes motociclistas quienes circulan por estas calles a exceso de velocidad y realizando piruetas, poniendo en riesgo a menores y personas que transitan por la colonia Valle Santa Isabel.

Se espera que con las imágenes captadas se pueda localizar al motociclista implicado en este accidente para poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que las autoridades municipales le brinden ayuda a esta familia mientras que el el menor continúa en su hogar recuperándose de las lesiones que sufrió tras ser arrollado.

Historias recomendadas:

DAGM