Regresan a Clases Más de Un Millón de Estudiantes de Educación Básica en Nuevo León
Luego de las vacaciones decembrinas, más de un millón de alumnas y alumnos de escuelas públicas y particulares regresaron a clases en el estado de Nuevo León
La mañana de este jueves 8 de enero de 2026 regresaron a clases más de un millón de estudiantes de educación básica de escuelas públicas y particulares en el estado de Nuevo León, tras concluir las vacaciones decembrinas del ciclo escolar 2025-2026.
El equipo de N+ Monterrey acudió a diferentes escuelas del la zona metropolitana de la ciudad para documentar este regreso a clases, en el cual se notó poca afluencia de alumnos y alumnas. Algunos padres de familia señalaron que esto probablemente se debía a que el inicio de clases fue en jueves.
En este regreso a clases 2026, las autoridades de la Secretaría de Educación de Nuevo León exhortaron a los conductores a tomar precauciones y respetar los límites de velocidad establecidos en las zonas escolares para evitar accidentes.
¿Qué día regresaron a clases docentes y personal administrativo?
Maestras y maestros de educación básica, así como personal administrativo y de intendencia, regresaron a sus actividades correspondientes en las instituciones educativas el miércoles 7 de enero, tal como lo indica el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación de Nuevo León.
Se llevó a cabo el Taller Intensivo para el personal docente y con funciones de Dirección, el mismo miércoles 7 de enero, un día antes de que todos los estudiantes regresaran a clases luego que disfrutar de un largo periodo de vacaciones decembrinas con las celebraciones de Navidad, Fin de Año y Día de Reyes.
