Rescatan a 10 Murciélagos Atrapados Dentro de Departamento en el Centro de Monterrey

Personal de la Guardia Forestal rescató a 10 ejemplares de murciélago que se encontraban atrapados al interior de un departamento ubicado en el centro de Monterrey, Nuevo León. Elementos de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León confirmaron que los animales ya se encontraban en observación.

Fue durante la tarde de este martes 6 de enero cuando los habitantes de un departamento reportaron que en el interior de su hogar se encontraban al menos 10 murciélagos atrapados entre una ventana y un mosquitero. Los elementos de rescate se movilizaron de inmediato ya que catalogaron que los ejemplares se encontraban en una situación de riesgo potencial.

Fueron varios elementos de la Guardia Forestal quienes realizaron algunas maniobras para poner a salvo a los 10 murciélagos. Debido al estrés que presentaban los animales, el rescate se llevó a cabo de manera controlada priorizando el bienestar de la fauna silvestre y evitar poner en riesgo a los habitantes de este departamento.

¿Qué hago si veo un murciélago en mi casa?

Luego de su rescate, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León confirmó que los murciélagos forman parte de la especie Tadarida brasiliensis, la cual forma parte importante del ecosistema urbano en Nuevo León. Se espera que los rescatistas liberen a los 10 animales durante la tarde-noche de este mismo día, momento adecuado para su actividad natural.

Este ejemplar es considerado de mucha protección debido a que contribuyen de manera natural con la plaga de insectos, por lo que su cuidado es de suma importancia. Los rescatistas pidieron a los ciudadanos que de encontrarse con una especie de este tipo deben reportar de inmediato esta situación y se debe evitar su manipulación.

