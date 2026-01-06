Choque Deja Hombre Lesionado en Avenida Constitución en Límites de Guadalupe y Monterrey, NL

La tarde de este martes 6 de enero, ocurrió un accidente automovilístico sobre los carriles express de la avenida Constitución. El hecho causó tráfico lento sobre esta importante vía a la altura de la avenida Benito Juárez en los límites de los municipios de Guadalupe y Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Choca Camioneta contra Casa; No Hay Lesionados en Santa Catarina

El choque fue ocasionado por un auto particular y un taxi del aeropuerto, quienes al llegar a una curva de la avenida Constitución terminaron estrellándose. El percance ocasionó severos daños en el muro divisorio de este punto. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey.

Luego de que rescatistas llegaron al punto, se confirmó que un hombre resultó lesionado, por lo que se le brindó la atención médica en el sitio sin necesidad de ser trasladado a un hospital. Debido a los trabajos en el sitio, las autoridades cerraron dos carriles de la vía express. Fueron elementos de Tránsito de Monterrey quienes comenzaron a abanderar la zona.

Choque en avenida Constitución causa caos vial

Debido a este choque, dos de los carriles en la vía express tuvieron que ser cerrados para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Automovilistas reportaron estar atrapados en largas filas de tráfico que llegaban hasta la avenida Constituyentes de Nuevo León.

Al sitio llegó una grúa para mover los autos involucrados y así liberar más rápido los carriles express. Elementos de tránsito pidieron a los ciudadanos tomar vías alternas para evitar este punto. Se espera que sean los mismo agentes de movilidad quienes determinen como ocurrió este percance y así deslindar las responsabilidades correspondientes.

Historias recomendadas:

DAGM