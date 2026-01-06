Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de Casa en el Arroyo Topo Chico en Apodaca, NL

La tarde de este martes 6 de enero fue localizada una mujer sin vida al interior de una casa ubicada en el lecho del arroyo Topo Chico en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho generó una intensa movilización en este punto.

Noticia relacionada: Matan a Hombre Durante Convivencia en Colonia Metroplex en Apodaca, Nuevo León

El hecho ocurrió cuando un hombre, que vive en esta misma zona, se encontraba recogiendo pedazos de leña para hacer una fogata. Luego de pasar cerca de la casa de la víctima, decidió visitarla, pero al llegar a este domicilio se percató de que la mujer ya no respondía por lo que llamó a los elementos de emergencia.

Hasta este sitio llegaron policías del municipio de Apodaca y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La zona fue resguardada por autoridades a la espera de los agentes de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Una zona cercana a la autopista Anillo Periférico que acordonada.

Video: Hallan Cuerpo sin Vida en Cauce del Arroyo Topo Chico en Autopista

Identifican a mujer muerta en arroyo del Topo Chico

La mujer fue identificada con el alias de “La China”, quien tenía aparentemente unos 32 años de edad. El vecino que localizó a la víctima señaló que presuntamente se dedicaba a brindar servicios sexuales.

Hasta el momento se desconoce la forma en que presuntamente fue asesinada la mujer, por lo que se espera que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) den más detalles sobre este caso. Se espera que hasta este punto también lleguen elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM