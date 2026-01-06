Transporte de Personal Vuelca en la Carretera a Monclova; Hay 8 Heridos

Una volcadura de un transporte de personal dejó como saldo ocho personas lesionadas, entre ellas el chofer, sobre la Carretera a Monclova, en el municipio de Escobedo, durante el transcurso de la noche del día de ayer. De acuerdo con el reporte, el camión trasladaba a trabajadores que ya se dirigían a sus domicilios, luego de concluir su jornada laboral en una planta ubicada en el municipio de Abasolo.

El percance ocurrió cuando la unidad circulaba por esta importante vía de comunicación, a aproximadamente 800 metros del Libramiento Noroeste, en dirección hacia el municipio de García. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente; sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad o una posible dormitada del conductor hayan provocado que el chofer perdiera el control del vehículo.

El camión terminó impactándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue derribado tras el fuerte golpe. Posteriormente, la unidad salió del camino y dio al menos un par de volteretas, quedando finalmente volcada de manera lateral, con severos daños visibles en su estructura, lo que generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

Chofer en estado delicado

En total fueron atendidos siete trabajadores, además del chofer, quien resultó con lesiones de mayor consideración y fue reportado en estado delicado. Todos los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración y atención médica.

Al sitio acudieron de inmediato rescatistas y cuerpos de auxilio, entre ellos Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil de El Carmen y Escobedo, además de Cruz Roja y Nuevo León Búsqueda y Rescate, quienes realizaron un intenso despliegue para brindar atención a los lesionados.

