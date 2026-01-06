Captan Robo de Celular en Centro de Monterrey; Hay Un Detenido

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la detención de un hombre acusado de robo, luego de un hecho ocurrido en el centro de la ciudad, donde un joven fue despojado de su teléfono celular mientras se encontraba sentado en la vía pública. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron cuando un hombre de 44 años de edad, identificado como Adrián Diego, caminaba sobre la calle 15 de Mayo.

Al llegar al cruce con la calle Guerrero, el sujeto se acercó a un joven que se encontraba sentado en una banca y, de manera repentina, lo despojó de su teléfono celular.

Video: Detienen a Hombre por Robo en Centro de Monterrey

Tras el robo, la víctima encaró al presunto asaltante y le pidió que le devolviera su celular; sin embargo, el hombre hizo caso omiso a la solicitud y comenzó a alejarse del lugar, intentando huir con el objeto robado.

El joven afectado observó en ese momento el paso de agentes de la Policía de Monterrey, a quienes pidió apoyo de inmediato. Los elementos municipales reaccionaron de forma rápida y comenzaron la persecución del presunto responsable, logrando darle alcance a corta distancia.

Una vez interceptado, el hombre fue asegurado por los policías y posteriormente subido a una patrulla, para ser trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. En tanto, la víctima logró recuperar su teléfono celular, confirmando que se trataba de su propiedad.

Cámaras captan el robo y la detención

Todo lo ocurrido quedó captado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad, las cuales permitieron observar con claridad la forma en que se cometió el delito y la pronta respuesta de las autoridades. Las autoridades destacaron la importancia de denunciar de inmediato y solicitar el apoyo policial, ya que la rápida intervención fue clave para lograr la detención del presunto responsable y la recuperación del objeto robado.

