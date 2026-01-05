Volcadura de Tráiler en la Carretera Monterrey- Saltillo Deja a Mujer Amputada

Una mujer perdió una de sus piernas luego de un fuerte accidente vial registrado la tarde de este lunes 5 de enero sobre la carretera libre Monterrey–Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El percance se presentó cuando una unidad de carga pesada terminó volcada, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 47 de la mencionada vía. Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Santa Catarina, a través de las unidades Jaguares, acudieron de inmediato al lugar para brindar atención a los ocupantes del tráiler involucrado.

La unidad era conducida por un hombre identificado como David, de 34 años de edad, quien aparentemente al pasar por una curva perdió el control del volante, lo que ocasionó que el tráiler terminara volcado. Junto a él viajaba su pareja, una joven identificada como Alexandra, de 21 años de edad.

Según informaron los cuerpos de auxilio, la mujer sufrió la amputación de su extremidad inferior izquierda, luego de que esta fuera aplastada por el mismo vehículo de carga durante la volcadura. Debido a la gravedad de las lesiones, se implementó un operativo especial para poder liberar a la joven, quien quedó atrapada tras el accidente.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario

Una vez rescatada, Alexandra fue trasladada de manera urgente a un hospital de la ciudad de Monterrey, siendo ingresada al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. En cuanto al conductor del tráiler, se informó que presentó diversos golpes y lesiones, sin embargo, estas no fueron consideradas de gravedad, por lo que su estado de salud fue reportado como estable. El accidente provocó una afectación momentánea en la circulación con dirección hacia la ciudad de Saltillo, debido a las labores de rescate, atención médica y retiro de la unidad siniestrada.

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina permanecieron en el sitio del percance para atender la emergencia, coordinar las labores correspondientes y garantizar la seguridad en la zona, mientras se normalizaba el flujo vehicular.

Con información de Carlos Campos / Noticias N+

