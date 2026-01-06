Matan a Hombre Durante Convivencia en Colonia Metroplex en Apodaca, Nuevo León

El municipio de Apodaca volvió a ser escenario de hechos de violencia, luego de que un hombre fuera ejecutado a balazos mientras se encontraba conviviendo con un grupo de amigos al exterior de un negocio, ubicado en la colonia Metroplex. De acuerdo con la información recabada, la víctima se encontraba reunida con varias personas afuera de una tienda dedicada a la venta de ropa de estilo urbano. En el lugar se observó un pequeño asador, el cual era utilizado por el grupo mientras convivían en el sitio, sin que aparentemente se percibiera alguna situación de riesgo.

Video: Ejecutan a Hombre Durante Convivencia en Apodaca, Nuevo León

De manera repentina, hombres armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra el grupo, realizando al menos 10 detonaciones. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, dejando a una persona gravemente herida en el sitio. El hombre atacado fue localizado debajo de unas escaleras, donde quedó tendido tras recibir impactos de arma de fuego en el abdomen, tórax, rostro y hombro izquierdo.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar las detonaciones.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Con Armas y Droga; Hay Cierres Viales en Colonia Industrial en Monterrey

Al sitio acudieron paramédicos y policías municipales de Apodaca, quienes, tras revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de las autoridades. De manera extraoficial, una fuente informó que el hombre fallecido fue identificado como Néstor Iván, de 34 años de edad. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

Zona acordonada y cierre vial

El ataque se registró en el cruce de la avenida E Sexta y Andrómeda, a unos metros de un supermercado. En el lugar fueron localizados casquillos calibre 9 milímetros. Debido a las diligencias realizadas por agentes del grupo de Homicidios de la Fiscalía de Justicia, un tramo de la avenida fue cerrado a la circulación.

Cabe señalar que apenas el viernes 2 de enero se reportó un ataque a balazos en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Concordia, hecho que también generó un fuerte despliegue de seguridad en el municipio.

Historias recomendadas:

Carlos Campos/ Noticias N+ Monterrey

RR