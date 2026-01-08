Muere Menor de 16 Años Tras Ser Baleado Afuera de su Casa en Monterrey, Nuevo León

Un menor de 16 años de edad perdió la vida horas después de haber sido víctima de un ataque a balazos ocurrido la tarde del miércoles 7 de enero en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey. De acuerdo con información proporcionada por fuentes de seguridad, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

Video: Muere Menor en Hospital Tras Ataque a Balazos en Colonia la Moderna en Monterrey

El joven fue identificado únicamente como Anselmo, y al momento del ataque se encontraba afuera de una casa ubicada en el cruce de las calles Durazno y Camelia en la colonia la Moderna. Autoridades señalaron que el menor se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por un hombre armado, quien sin mediar palabra accionó su arma de fuego en su contra.

El disparo impactó al menor a la altura de la cabeza, provocándole una lesión de gravedad. Tras el ataque directo, el responsable huyó del lugar, mientras vecinos alertaban a los servicios de emergencia para solicitar ayuda para el menor, quien quedó tendido en el sitio.

Atención médica y traslado al hospital

Paramédicos arribaron al cruce de las calles Durazno y Camelia y brindaron atención prehospitalaria al menor en plena vía pública. Debido a la severidad de la herida provocada por el impacto de bala, los paramédicos determinaron trasladarlo de inmediato al Hospital Metropolitano.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados, el menor no resistió la lesión y perdió la vida horas después de su ingreso al hospital, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Noticia relacionada: Hombre Armado Ataca a Menor de 16 Años en la Colonia Moderna en Monterrey

Luego del ataque, el lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, así como por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron la zona para preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable del ataque armado que cobró la vida del menor.

Como parte de las indagatorias, se espera que las cámaras de vigilancia de casas y negocios cercanos al lugar del ataque aporten información que permita identificar al agresor. Las investigaciones continúan en curso, mientras autoridades mantienen operativos en la zona para localizar a la persona responsable del ataque armado en contra del menor de edad.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR