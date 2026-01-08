Muere Hombre Mientras Ejercicio en Gimnasio de San Nicolás, Nuevo León

Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves 8 de enero mientras realizaba ejercicio dentro de un gimnasio ubicado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de San Nicolás de los Garza. El hecho provocó una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, lo que llamó la atención de automovilistas y personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes y el testimonio de personas presentes en el lugar, el hombre se encontraba ejercitándose con normalidad cuando, de manera repentina, comenzó a presentar un malestar. Ante la situación, personal del gimnasio solicitó apoyo a los servicios de emergencia para atender al afectado.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, paramédicos brindaron los primeros auxilios al hombre; sin embargo, tras una valoración inicial, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de Protección Civil, no fue posible salvarle la vida.

Posteriormente, elementos de la Policía de San Nicolás acordonaron el área para resguardar el lugar de los hechos y permitir el trabajo de las autoridades correspondientes. Así mismo, agentes ministeriales arribaron al gimnasio para iniciar con las diligencias necesarias y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, no se trata de un hecho violento. Todo apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales mientras realizaba actividad física. No obstante, será la Fiscalía la encargada de determinar oficialmente la causa de la muerte, una vez que se practique la autopsia de ley.

Como parte del protocolo, el gimnasio fue cerrado de manera momentánea para facilitar las labores de investigación y evitar el acceso al público mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La presencia de múltiples unidades de la Policía Municipal, así como de agentes investigadores, generó expectación entre quienes transitaban por la avenida Miguel Alemán. Las autoridades señalaron que se mantiene una investigación en curso para esclarecer, paso a paso, qué fue lo que ocurrió con esta persona.

Finalmente, se reiteró que no existen indicios de violencia y que el caso será analizado conforme a los procedimientos legales establecidos, a fin de brindar certeza sobre las causas del fallecimiento.

