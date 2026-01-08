Detienen a Hombre Acusado de Atropellar a Su Pareja y Huir en Monterrey

Un hombre fue detenido por autoridades luego de ser acusado de atropellar a su pareja sentimental en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey. Tras varias horas de búsqueda, elementos de seguridad lograron ubicar tanto el vehículo involucrado como a la persona que presuntamente lo conducía al momento de los hechos.

De acuerdo con la actualización proporcionada por autoridades, se realizó un rastreo del automóvil señalado como responsable del ataque, lo que permitió dar con su paradero. No solo fue localizado el coche, sino también el conductor, quien es señalado como el presunto agresor de la mujer.

Detienen a Hombre Acusado de Atropellar a su Pareja en Colonia Industrial en Monterrey

Según la información recabada, el hombre habría empujado y golpeado a la mujer antes de finalmente atropellarla, hechos que quedaron registrados en video y que circularon ampliamente a través de diversos medios de comunicación

El presunto agresor fue detenido aproximadamente 10 horas después de que se cometiera este hecho, el cual es investigado como un caso de posible violencia familiar y lesiones. El hombre fue identificado como Pablo “N”, de 35 años de edad, quien fue capturado por elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de las calles Villagrán y José María Bocanegra, dentro de la colonia Industrial.

La detención se logró luego de que los oficiales ubicaran el vehículo en color blanco, al cual le marcaron el alto para posteriormente someter al conductor. Tras su aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Estado de salud de la mujer atropellada

Mientras tanto, la mujer, quien es originaria de Tampico, se encuentra recuperándose en un hospital, donde permanece bajo observación médica. La mujer se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con lo informado por las autoridades. El caso continúa siendo analizado por las autoridades correspondientes, quienes determinarán la situación legal del detenido en las próximas horas.

Las autoridades señalaron que este hecho es investigado como un caso de violencia familiar, además de las lesiones provocadas a la víctima.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

