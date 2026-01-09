Detienen a Taxista con 57 Tarjetas Bancarias Presuntamente Robadas en Monterrey

Elementos de seguridad informaron este viernes 9 de enero sobre la detención de un taxista que portaba más de 50 tarjetas bancarias presuntamente robadas. El hecho se registró en las calles Reforma y Amado Nervo en el centro de Monterrey, Nuevo León.

La detención surgió luego de que cámaras del C4 de Monterrey lograran visualizar como el hombre contaba un puño de tarjetas bancarias al interior de un taxi. Elementos de la policía municipal llegaron hasta este punto para realizarle una revisión al conductor de esta unidad. Tras localizarlo, el sujeto intentó huir, pero una patrulla logró interceptarlo unas calles más adelante.

Al pedirle que bajara del taxi y realizarle una revisión, los policías localizaron 57 tarjetas bancarias de diversas instituciones y con distintos nombres de propietarios por lo que los elementos le exigieron al conductor del taxi que demostrara la procedencia legal de estos plásticos y al no poder realizarlo fue detenido.

El taxista fue identificado como Juan Carlos “N”, de 50 años de edad, quien tras ser detenido fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público. Elementos mencionaron que el hombre podría enfrentar procesos legales por los delitos relacionados con el robo o fraudes financieros.

Detienen a taxista por reportes de robo en Guadalupe y Juárez

Otro taxista fue detenido el pasado 8 de enero luego de que personal del C4 de Guadalupe identificara las placas de este vehículo el cual presentaba cuatro reportes por asaltos cometidos con violencia en este municipio y en Juárez, Nuevo León. Luego de visualizarlo, autoridades comenzaron una persecución que terminó en el cruce de la avenida Israel Cavazos y Camino a las Escobas.

Luego de detener el paso del taxista, los elementos de la Policía de Guadalupe confirmaron que el conductor se trabaja del presunto asaltante de varias tiendas de conveniencia. El sujeto fue identificado como Gilberto “N”, de 37 años. Tras una revisión al auto, fueron localizados en su interior varias dosis de sustancias ilícitas, por lo que fue detenido de inmediato.

