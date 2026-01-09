Detienen a Dos Hombres Tras Intentar Robar Lote de Autos en Guadalupe, Nuevo León

Elementos de seguridad informaron sobre la detención de dos hombres que intentaron robar algunos objetos de un negocio de venta de autos usados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes 9 de enero.

El momento del intento de robo quedó captado por cámaras de seguridad de este lugar. En los videos se puede observar como tres hombres comienzan a dañar y forzar la puerta de entrada de este lote de vehículos. Luego de lograr entrar a este sitio, los sujetos comienzan a buscar objetos de valor para presuntamente robarlos.

Debido a los actos cometidos por los tres hombres, la alerta de seguridad del negocio se activó. Fueron elementos de la Policía de Guadalupe quienes llegaron a este sitio tras escuchar las sirenas de emergencia al interior del lote de autos. Luego de notar la presencia de los agentes, uno de los presuntos cómplices huyó para evitar ser arrestado.

Recuperan laptops tras intento de robo en lote de autos en Guadalupe

Los elementos de seguridad lograron capturar a las otras dos personas quienes seguían al interior de este negocio. Los sujetos fueron identificados como Walter “N”, de 20 años y Enrique “N”, de 28 años de edad. Los policías también pudieron recuperar dos laptops pertenecientes al negocio y aseguraron un hacha y una herramienta con la que lograron forzar la puerta de este sitio.

Se espera que con las declaraciones de los detenidos y con las grabaciones de las cámaras de seguridad se logre localizar al tercer implicado en este presunto intento de robo. Autoridades pidieron a los dueños de este negocio presentar una denuncia formal para poder llevar a cabo un juicio contra los dos sujetos arrestados.

