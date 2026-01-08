Mecánico es Atropellado Mientras Trabajaba Dentro de una Bodega de Camiones en San Nicolás, NL

La tarde de este jueves 8 de enero se registró un accidente laboral luego de que un mecánico fuera atropellado mientras realizaba trabajos de mantenimiento a una unidad de transporte urbano. El hecho ocurrió en la calle Enrique Recio en la colonia Torres de Santo Domingo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Empleado Tras Accidente Laboral en Fábrica Tabaquera en Monterrey

El percance se presentó mientras un trabajador realizaba labores de mantenimiento mecánico dentro de dicha bodega, donde se almacenan camiones de transporte urbano que actualmente operan en distintos sectores del Área Metropolitana de Monterrey. Durante las maniobras, una de las unidades se desplazó de manera repentina, lo que provocó que el hombre fuera atropellado.

Tras el reporte del accidente, al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de San Nicolás, quienes acudieron para brindar apoyo en la atención de la emergencia. A la llegada de los rescatistas se informó que el trabajador ya había sido trasladado a un hospital para su valoración médica, por lo que no fue atendido en el sitio.

Video: Atropella a Mecánico en Bodega de Camiones en San Nicolás Nuevo León

Suman tres accidentes laborales en una semana

Hasta el momento se desconoce la identidad del empleado que resultó lesionado ni su estado de salud actual, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este accidente laboral que se suma a otros percances registrados en diversas fábricas en el Área Metropolitana de Monterrey.

Tan solo en esta semana se han registrado tres accidentes laborales, uno de ellos ocurrió en una fábrica de tabaco ubicada en el municipio de Monterrey. En ese punto un hombre cayó desde una altura considerable perdiendo de inmediato la vida. El segundo caso sucedió en Guadalupe, cuando a un empleado le cayó una viga encima.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM