Captan a Joven Patinando de Reversa y con Audífonos en Avenidas de Monterrey

A través de redes sociales circula el video de un joven que fue visto patinando de reversa sobre la avenida Alfonso Reyes, al sur de la ciudad de Monterrey. Las imágenes grabadas por automovilistas este martes 7 de enero, muestran al hombre desplazarse por los carriles junto a los carros, sin portar casco, o algún otro equipo de seguridad desafiando la vialidad.

La situación causó diversos comentarios entre los usuarios de redes sociales, donde señalaron el riesgo de esta situación, tanto para el joven que patina en las calles, así como a los conductores que transitan por las calles y avenidas, pues, además de ir en reversa y no usar casco, llevaba puestos unos audífonos.

Hasta el momento, el joven no ha sido identificado de manera oficial. Los automovilístas y peatones piden a las autoridades tomar acción ante esta situación de riesgo para que no se repita, ya que, en el mes de septiembre de 2025 otra persona fue captada, de igual manera, patinando sobre las avenidas.

Joven patina con audífonos sobre avenida Venustiano Carranza

Fue a principios del mes de septiembre de 2025, cuando un joven fue captado patinando y usando audífonos sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura del Túnel de la Loma Larga, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Cabe destacar que esta persona también iba de reversa.

Fueron los automovilistas que manejaban con dirección al municipio de San Pedro Garza García quienes grabaron al joven patinando y expusieron la situación en redes sociales, resaltando el peligro de esta actividad. Por ahora, se desconoce si se trata de la misma persona que fue grabada en la avenida Alfonso Reyes, en este 2026.

