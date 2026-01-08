Detienen a Dos Menores de Edad por Apedrear Camión de la Ruta 232 en Escobedo, Nuevo León

Este jueves 8 de enero se dio a conocer la detención de dos menores de edad que se encontraban escondidos realizando actos vandálicos contra unidades de la ruta 232 mientras circulaban por avenidas de la colonia Gloria Mediola en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La detención surgió luego de que choferes de la ruta 232 expusieran haber sido apedreados por dos menores que se escondían en calles de este punto. Los jóvenes ocasionaron varios daños en ventanales de estos camiones del transporte público. Varios pasajeros comentaron sentirse inseguros debido a que ellos también podrían resultar heridos.

Minutos después, los elementos municipales lograron ubicar a los dos menores de edad en calles cercanas a donde ocurrió el ataque, procediendo a su detención. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargará de determinar su situación legal.

Elementos de seguridad mencionaron que serían los padres de los menores quienes tendrán que pagar por los daños ocasionados a la unidad apedreada. Hasta el momento se desconoce la identidad de los jóvenes, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso.

Un caso similar ocurrió el pasado 5 de enero en calles del centro de Monterrey, cuando automovilistas denunciaron una rodada de motociclistas que se encontraban disparando armas con postas. Aunque en este caso ningún carro resultó con daños, los ciudadanos mencionaron que estos actos podrían ocasionar algún accidente.

Esta rodada de motociclistas suele circular por calles principales del centro de Monterrey, los automovilistas también señalaron que los conductores realizan algunas piruetas poniendo en riesgo en su vida. Hasta el momento las autoridades de seguridad y tránsito no han dado una postura ante estas denuncias.

