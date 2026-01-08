Detienen a Motociclista por Subir a Puente Peatonal en el Libramiento Noreste en Escobedo, NL

Elementos de seguridad detuvieron a un motociclista que transitaba a bordo del vehículo ligero sobre un puente peatonal ubicado sobre el Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Este hecho ocurrió durante la tarde de este jueves 8 de enero.

Luego de que las cámaras de N+ Monterrey lograran captar a varios motociclistas transitando por este puente peatonal, elementos de Tránsito de Escobedo y de la Proxpol arribaron a este punto para tratar de identificar a los conductores que realizaban estos actos para poder aplicarles una sanción.

Al comenzar con este operativo, los elementos de tránsito retuvieron la motocicleta de una persona que intentó cruzar esta vía por encima del puente peatonal, elementos de la Proxpol detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes. Al sitio llegó una grúa para trasladar el vehículo ligero hasta el corralón municipal.

Continuarán operativos de vigilancia en puente peatonal en Escobedo

Los elementos de seguridad mencionaron que los motociclistas que sean sorprendidos transitando encima de este puente peatonal serán detenidos y puestos a disposición de policías de la Guardia Nacional debido a que este tramo pertenece al gobierno federal, mientras que el vehículo será retenido por tránsitos y llevado al corralón, además de recibir algunas sanciones.

Se informó que estos operativos seguirán en el transcurso de las semanas para garantizar la seguridad de los peatones que utilizan este puente. Hasta el momento solo se ha reportado la detención de una persona y se espera que con la vigilancia de autoridades se dejen de realizar esta prácticas.

