Asesinan Padre de Familia y Entran a Robar a su Casa en García, Nuevo León

La mañana de este jueves 8 de enero, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron por el reporte de un hombre desangrándose tras un ataque con cuchillo y un bat de béisbol, en la comunidad Los Cerritos, que se ubica camino a Icamoles, en el municipio de García, Nuevo León. Al llegar, confirmaron su muerte.

Noticia relacionada: Matan a Hombre Mientras Descansaba en Tejabán en Guadalupe, Nuevo León

Se trata de un padre de familia de aproximadamente 28 años de edad, presuntamente de nombre Pedro, quien fue encontrado con diversas lesiones de arma blanca, al parece de un machete, y golpes que habrían realizado con un bat de béisbol. Además del homicidio, también se habría cometido el robo de artículos dentro de la casa de la víctima.

Video: Asesinan a Hombre para Asaltarlo en García Nuevo León

¿Cómo ocurrió el homicidio y robo con violencia en Los Cerritos?

De acuerdo con lo informado, presuntamente un grupo de al menos cinco hombres llegaron a bordo de motocicleta; cuatro de ellos entraron a la vivienda y uno esperó al exterior. Al arribar preguntaron por un hombre llamado Pedro, la víctima a la que habrían golpeado y acuchillado hasta causarle la muerte.

Antes de escapar tras el homicidio, los agresores encapuchados se llevaron una motocicleta, celulares y una computadora tipo laptop. Aunque todo apunta a un robo violento, no se descarta que algún conocido o familiar con los que tenía viejas riñas la víctima, haya perpetrado el crimen.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de García cercaron la zona donde ocurrió el asesinato, mientras detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) iniciaron con las indagatorias para determinar lo sucedido.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH