Hieren a Hombre en Intento de Asalto Afuera de Banco en el Sur de Monterrey; Hay Un Detenido

Un hombre fue víctima de un intento de asalto por parte de hombres armados cuando se encontraba sacando dinero en el cajero de una sucursal bancaria en la colonia Contry Los Nogales, al sur de Monterrey. El atraco al cliente fue frustrado por personal de una compañía de traslado de valores.

El hecho violento se presentó la noche del miércoles 7 de enero al exterior de un banco ubicado en la de la avenida Revolución, entre la calle Remate y Sendero Sur. Según el relato de la víctima, personas armadas, que aparentemente llegaron en una motocicleta, lo interceptaron y le exigieron el efectivo que acababa de retirar del banco.

Sin embargo, personal de una unidad blindada de una compañía de valores presenció el hecho y acudió al auxilio de la víctima, logrando someter a uno de los presuntos asaltantes, mientras el otro huyó aparentemente con parte del dinero; las autoridades no han dado a conocer la cantidad robada.

Hay un detenido y una persona lesionada de bala tras intento de asalto

Tras resistirse al robo con violencia, la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue lesionado de al menos un proyectil de arma de fuego. El hecho movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia hasta la sucursal bancaria ubicada en la colonia Contry Los Nogales, al sur de Monterrey.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario, con una herida en el abdomen y otra en la pierna izquierda; mientras que uno de los dos asaltantes que lograron detener los trabajadores de la compañía de traslado de valores fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su proceso legal.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

