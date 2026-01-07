Hombre Armado Ataca a Menor de 16 Años en la Colonia Moderna en Monterrey

La tarde de este 7 de enero un menor de 16 años de edad resultó gravemente herido luego de recibir un ataque con un arma de fuego frente a una vivienda en la colonia Moderna en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Alarma Operativo de Fuerza Civil en Montemorelos, Nuevo León

Este hecho ocurrió cuando un hombre armado se acercó a un joven que se encontraba parado frente a un domicilio, en ese momento el sujeto corto cartucho y le disparó al menos una vez en la cabeza a la víctima. Luego de cometer el ataque, el responsable huyó del sitio.

Fueron vecinos de este sector quienes reportaron a elementos de seguridad este ataque. Al sitio llegaron policías municipales y agentes de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Al notar que el menor atacado aún presentaba signos vitales se solicitó el apoyo de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

A la llegada de paramédicos comenzaron a brindarle atención médica al menor herido y tras presentar una lesión de gravedad fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir un mejor valoración e intervención de especialistas.

Investigan ataque directo contra menor en la colonia Moderna

Elementos de la Policía de Monterrey acordonaron las calles Camelia y Durazno para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y comenzar con las entrevistas a testigos y vecinos del sitio para tratar de localizar al agresor. La víctima fue identificada como Anzelmo y ha sido reportado como grave.

Se espera que cámaras de seguridad de distintos negocios cercanos ayuden para identificar al sujeto. Hasta el momento se desconoce cual fue la vía de escape del agresor, por lo que elementos continúan con operativos de seguridad en este punto.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM