Hombre Atropella a su Novia Tras Tener una Discusión en la Colonia Del Prado en Monterrey

Una mujer resultó con diversas lesiones luego de tener una discusión con su pareja en la vía pública. Una cámara de seguridad captó el momento en que el novio de la víctima la arrolló con un auto en la colonia Del Prado en Monterrey, Nuevo León.

El hecho se reportó la mañana de este miércoles 7 de enero, cuando elementos de seguridad recibieron el reporte de una mujer atropellada. A la llegada de la Policía de Monterrey, la mujer lesionada mencionó que había sido arrollada por su pareja luego de haber discutido en este punto.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la pareja comienza a tener una pelea, luego de varios empujones el hombre ingresa a un auto y tira unas maletas a la calle. En un intento de reconciliación, la mujer intentó detener el paso del vehículo, pero el agresor termina arrollando a la víctima.

Video: Golpea Hombre a su Pareja Luego La Atropella en Colonia Del Prado en Monterrey

Investigan discusión de pareja que dejó una mujer herida

Hasta este lugar también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes brindaron atención médica a la mujer. La víctima presentaba diversos golpes en la cabeza y rostro, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir una valoración más detallada. A este sitio llegó una amiga de la afectada para llevarse sus pertenencias y resguardarlas.

Los elementos de seguridad ya comenzaron con la investigación de este hecho para comenzar con la búsqueda del presunto agresor y deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que el metraje registrado por la cámara de seguridad ayude en la carpeta de este presunto intento de feminicidio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

